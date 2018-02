Nicola Sanna incontra la Torres femminile

Il sindaco di Sassari ha incontrato ieri, 5 febbraio, a Palazzo Ducale le ragazze della Torres femminile. Una consuetudine ormai consolidata per il primo cittadino, che una volta l'anno accoglie le atlete in sala giunta.Nicola Sanna si è complimentato con la squadra per gli ottimi risultati ottenuti finora: «Seguo con attenzione il campionato – ha detto –. Voi giovani atlete siete motivo di orgoglio per la città tutta. L'esperienza si acquisisce con il tempo, e ha bisogno di passione, impegno e determinazione, doti che sono sicuro ognuna di voi possegga. Gioisco con voi per i risultati ottenuti nel girone d'andata e vi faccio un caloroso "in bocca al lupo" per l'inizio del girone di ritorno».



In sala giunta, insieme al presidente Andrea Budroni e all'allenatore Tore Arca, le quattordici giocatrici: Beth Griffiths, Paola Porcheddu, Gloria Sotgia, Giada Sanna, Erica Razzu, Valentina Congia, Claudia Carta, Alessia Ledda, Greis Domi, Maddalena Catte, Elisa Farris, Giulia Grassino, Maria Grazia Ladu e Virginia Galluzzi.