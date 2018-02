Aeroporto di Alghero, due nuove rotte Volotea verso Madrid e Napoli

Continua inarrestabile la crescita di Volotea, la compagnia aerea che collega medie e piccole destinazioni in Europa. Si è appena concluso un anno costellato da importanti traguardi e la compagnia ha annunciato l’avvio di 2 nuove rotte in partenza da Alghero per la prossima stagione estiva verso Madrid e Napoli, per rendere ancora più facili e comodi gli spostamenti dei viaggiatori sardi.



Fiore all’occhiello della nuova programmazione sarà il volo per Madrid previsto nella giornata del lunedì a partire dal 7 maggio e sino al 01 ottobre, primo collegamento Volotea dallo scalo sardo per l’estero, che punta a rafforzare l’asse turistico tra Sardegna e Spagna. Inoltre, dall’aeroporto di Alghero sarà possibile decollare con Volotea alla volta di Napoli dal 13 maggio sino al 6 ottobre con frequenza bisettimanale, per la gioia degli amanti della Campania e delle sue delizie enogastronomiche.



“Siamo davvero entusiasti di annunciare questi 2 nuovi collegamenti e, in particolare, siamo lieti di offrire ai nostri passeggeri sardi la possibilità di volare a bordo della nostra flotta, anche verso l’estero – ha commentato Carlos Muñoz Presidente e Fondatore di Volotea –. Chi vive vicino ad Alghero potrà pianificare un viaggio all’insegna di cultura, movida e buon cibo, in una città vivace e dinamica come Madrid. Per chi, invece, è alla ricerca di una destinazione affascinante e golosa, non deve fare altro che prenotare un posto a bordo del nuovo volo per Napoli, per decollare alla scoperta di una città unica ed inimitabile. Ci auguriamo infine che i nuovi collegamenti da e per Madrid e Napoli possano incrementare il flusso turistico incoming verso la Sardegna, supportandone il tessuto economico locale.”

“Crescono le destinazioni raggiungibili direttamente dal nostro Aeroporto e cresce la possibilità di incrementare i flussi turistici in arrivo in coerenza con le politiche di destinazione varate a favore del territorio e dell’Isola.” ha dichiarato Mario Peralda, Direttore Generale della Società di Gestione dell’Aeroporto di Alghero “Cresce la presenza di un vettore dinamico e qualitativamente competitivo come Volotea che sta dando un contributo rilevante al consolidamento del nostro network.”



Con queste 2 importanti novità il vettore farà salire a 5 le destinazioni raggiungibili dall’aeroporto di Alghero a bordo dei propri aeromobili, 4 in Italia - Genova, Venezia, Verona e Napoli (novità 2018) - e 1 all’estero verso Madrid (novità 2018). Un trend di crescita più che positivo, in linea con gli ottimi risultati registrati da Volotea. Per i prossimi mesi del 2018 saranno più di 55.000 i posti in vendita da e per Alghero, pari ad un incremento del 56% rispetto allo stesso periodo del 2017.

I voli da e per Alghero sono disponibili sul sito www.volotea.com, nelle agenzie di viaggio o chiamando il call center Volotea all’895 895 44 04.