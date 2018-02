Sassari, Giornata di raccolta del farmaco

Sabato 10 febbraio anche a Sassari è possibile donare un farmaco in tutte le farmacie. Banco Farmaceutico ha creato questa raccolta per alleviare la sofferenza di chi è più povero, raccogliendo farmaci da donatori e aziende e distribuendoli a più di 1.700 enti caritativi in Italia e all’estero. Molto è stato fatto ma ancora tanto bisogna fare per alleviare la povertà di tantissimi sardi.

Chi può dare una mano sabato può donare un farmaco, tra quelli più richiesti , ma in realtà di qualunque tipologia, che saranno poi raccolti e inviati ai centri che ne hanno fatto richiesta. Un piccolo aiuto che può salvare la vita a qualcuno.