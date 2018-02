Forestas, risanamento dei conti e nuova legge forestale

La Giunta, su proposta dell’assessora della Difesa dell’Ambiente Donatella Spano, ha oggi approvato il conto consuntivo dell’agenzia nata due anni fa con l’approvazione della Legge forestale. “Abbiamo mantenuto l’impegno della Giunta e della dirigenza di Forestas di risanare un’agenzia strategica per il governo e la gestione di vaste aree della nostra regione”, afferma l’assessora Spano, che aggiunge: “Con la nuova legge forestale avevamo garantito maggiore efficienza, efficacia ed economicità. Il risanamento dei conti è il primo passo da compiere per un buon governo e procederemo a perfezionare l’organizzazione per il migliore uso delle risorse umane sul nostro territorio”.





PIANO DI RECLUTAMENTO. Soddisfatto l’Amministratore unico dell’Agenzia, Giuseppe Pulina, che spiega: “Al momento della nomina a commissario dell’ente Foreste ho trovato un disavanzo pesante per il mancato accantonamento del trattamento di fine rapporto degli operai. In questi tre anni, in stretta collaborazione con gli assessorati dell’Ambiente e del Bilancio, abbiamo azzerato il debito e messo al sicuro la buonuscita dei circa 4.500 operai assunti a tempo indeterminato”. Contemporaneamente è stato affrontato l'aspetto dell'organizzazione del personale. Abbiamo stabilizzato 312 operai semestrali e avviato un piano di reclutamento triennale, concordato con gli assessori al Personale, Filippo Spanu, e all’Ambiente, Donatella Spano, che prevede 372 qualificazioni/stabilizzazioni di personale operaio, l’assunzione e qualificazione di oltre 50 impiegati di IV livello, l’assunzione esterna di 15 e la qualificazione di ulteriori 3 quadri e il concorso esterno per 5 dirigenti, per un impegno finanziario complessivo di circa 5 milioni di euro, da sommarsi ai 3 già impegnati per le stabilizzazioni degli operai”.