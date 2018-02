La Dinamo Sassari affronta la squadra russa dell’Enisey Krasnoyarsk

La Dinamo Banco di Sardegna si prepara all’ultima giornata di regular season di Basketball Champions League: questa sera alle 20:30 sarà alzata la palla a due del Game 14. A calcare il parquet del PalaSerradimigni l’Enisey Krasnoyarsk: il match con i siberiani non ha valore in termini di classifica ma costituisce un buon test per i giganti, come ha sottolineato coach Pasquini.



“Noi vogliamo sfruttare al meglio la sfida per migliorare l’inserimento di Josh Bostic all’interno del gruppo _ha spiegato il tecnico biancoblu_. Ovviamente più passano i giorni e migliore è la chimica, c’è sempre più intesa ma abbiamo bisogno che cresca rapidamente aiutandoci in quelle cose che finora ci sono mancate. Dobbiamo trovare la chiave di volta per essere lucidi e consistenti nei momenti determinanti, la squadra sta crescendo ma dobbiamo lavorare su queste piccole pecche che abbiamo ancora, come la giusta concretezza nei finali”.



Enisey Krasnoyarsk. Fondata nel 1993, dalla stagione 2011-12 disputa la VTB United League. Nata come polisportiva presso l'Università Tecnica Statale di Krasnoyarsk, il club inizia il suo percorso nelle leghe inferiori dell'Unione Sovietica, vincendo la Coppa URSS per i team siberiani nel 1988. Nella stagione 1997-98, dopo la promozione, disputa la Super League A russa dalla quale retrocede presto per riconquistarla nel 2007, dopo la vittoria del titolo nella seconda serie. Nella stagione 2009-10, la sua prima esperienza in una competizione europea, con la partecipazione alla FIBA EuroChallenge. Nella stagione 2015-16 raggiunge la finale FIBA ​​Europa Cup, che chiude al quarto posto e nella stessa competizione, lo scorso anno, si attesta tra le migliori otto, raggiungendo i Quarter Finals. La scorsa stagione l’Enisey si è piazzata al sesto posto alla fine della regular season mentre la corsa al titolo nazionale si è fermata ai quarti di finale. In Europa ha giocato la Fiba Europe Cup fermandosi ai Quarter Finals.



Nel costruire la squadra della stagione 2017/2018, che vede il club russo impegnato in Basketball Champions League e la VTB United League, si è partiti dall’unica conferma rispetto allo scorso anno dell’ala nigeriana Suleiman Braimoh, eletto Sixth man of the year nella scorsa stagione VTB League. Salutati i due protagonisti del roster 2016-17, il playmaker statunitense Tony Taylor e il lungo delle Isole Vergini Frank Elegar (ex Olimpia Milano), volati in Turchia con il Banvit, e al Lokomotiv Kuban, quest’anno la squadra allenata da coach Oleg Okulov trova nel play Zabian Dowdell, ex Cantù, e nella guardia Anthony Hilliard i due principali terminali offensivi. Il roster si basa prevalentemente su giocatori statunitensi di esperienza: a completare il quintetto ci sono l’ala piccola Denis Zakharov, tiratore mortifero dotato di una buona fisicità, e i due lunghi Suleiman Braimoh, quattro che può giocare da cinque, e Octavius Ellis. Dalla panchina coach Okulov può contare sulla solidità di giocatori importanti come Aleksander Pavlov, Igor Kanygin e Artem Komissarov, pedine molto fisiche di oltre due metri. Rispetto alla gara di andata a un roster già molto competitivo il club siberiano ha inserito Mark Lyon, play realizzatore, e il lungo europeo Martins Meier.



Biglietteria. È possibile acquistare i tagliandi per assistere al match di questa sera: la biglietteria dello Store di via Nenni sarà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 17 fino all’inizio del match.



Promo Dinamo Store. In occasione delle prossime sfide in casa, chi acquisterà un biglietto valido per assistere al Game 14 o al lunch match di campionato contro le V nere potrà beneficiare di uno sconto speciale sul calendario ufficiale 2018. Sarà possibile acquistare Dinamo Island 2018 al costo di 6 € invece di 12, semplicemente presentando il biglietto valido per assistere a una delle due sfide casalinghe oppure l’abbonamento.