Il presidente Ganau assicura: "Nessuna paralisi in consiglio regionale"

«L'attività del Consiglio regionale non rischia alcuna paralisi e le commissioni consiliari come da calendario si stanno riunendo regolarmente».

Il presidente del Consiglio regionale, Gianfranco Ganau interviene in merito all'operatività dell'Aula e dei suoi organi interni.

«Ieri si è riunita la commissione Lavoro – ricorda il presidente – con le audizioni del Corecom, sull'attività svolta nell'ultimo anno, e quella dell'assessore del Lavoro sulle nuove linee guida dei tirocini formativi. Nei prossimi giorni si riunirà la commissione Cultura per approvare definitivamente il testo sulla lingua sarda. A breve – aggiunge – verrà calendarizzata anche la prossima seduta del Consiglio regionale. Sono convinto che nonostante la campagna elettorale stia impegnando diversi consiglieri regionali, non verrà limitato in alcun modo il lavoro del Parlamento sardo».