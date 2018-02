Domenica prossima il Sassari calcio Latte Dolce sfida l’Ostiamare

Il Sassari calcio Latte Dolce ha dimostrato sul campo di saper reagire alle difficoltà. Nel momento più importante, sotto di un gol in casa contro una squadra ambiziosa ed aspirante al gran salto come il Cassino, dopo una settimana difficile conseguente al ko subito in rimonta a Budoni, i biancocelesti hanno azzannato la gara, ribaltandola di voglia e di carattere - oltre che in quantità e qualità - dopo averla comunque ben interpretata anche in precedenza. Buona circolazione di palla, squadra compatta e stoccate risolutive. Al termine di una partita come quella di sabato con Cassino, fra incroci dei pali presi e ripresi e rigori non concessi, sarebbe stata un’ingiustizia non mettere i tre punti in cassa. La soddisfazione della dirigenza del Sassari calcio Latte Dolce fa il paio con l’auspicio che il trend imboccato non si inverta e che il futuro più prossimo del team sia contraddistinto dal giusto atteggiamento. Il presidente aveva spronato i suoi in avvicinamento all'anticipo del Vanni Sanna, oggi torna a parlare per elogiare e tenere sul pezzo i suoi ragazzi:

«Sapevamo di avere una rosa composta di giocatori di qualità, e esperienza - affermano Roberto Fresu -. Giocatori i nostri dotati di una grande forza mentale, che proprio grazie a qualità ed esperienza sono capaci di dare forma e sostanza alle nostre giocate».



La mente è già si proiettata al prossimo impegno in calendario: «Domenica si va a Ostia. Una squadra che la scorsa stagione ha fatto bene e oggi sta provando a ripetesi con buoni risultati. Una formazione che gioca con diversi giovani nell’undici, come racconta anche la classifica relativa all’impiego dei giovani e come già era stato lo scorso campionato. Proprio a partire dalla gara con l’Ostiamare dobbiamo dare un segnale e migliorare le nostre prestazioni fuori casa. Siamo fiduciosi. E siamo contenti soprattutto per la ritrovata condizione di Giacomo Demartis, limitato precedentemente nelle prestazioni da alcuni problemi fisici, e tornato a dimostrare che se in condizione può essere valore aggiunto alla squadra».

Poi un pensiero speciale: «Senza dimenticare che, chiamato in causa, un ragazzo a noi particolarmente legato e caro come Omar Delizos si è fatto trovare pronto entrando sul terreno di gioco con la giusta mentalità e cattiveria agonistica, procurando subito una punizione e facendo il velo decisivo in occasione del goal di Cabeccia. I più giovani dovrebbero prendere esempio da lui, entrando in campo sempre per dare il massimo e portare a casa il risultato. Risultato mai frutto del lavoro del singolo ma sempre del collettivo».

“Prima della partita con il Cassino avevamo chiesto ai ragazzi di affrontare ogni singola partita come se fosse una finale. Non dimentichiamo che in ballo ci sono ancora 36 punti, e noi abbiamo la necessità di dare continuità al nostro percorso e credere fermamente di più nei nostri mezzi - chiude Fresu -. Sappiamo che tutti i punti sono pesanti e che ogni domenica si riducono quelli a disposizione. Affrontiamo il nostro percorso con serenità e massima concentrazione, perché sabato scorso abbiamo dimostrato che dando tutto per 90’ minuti siamo in grado di dire la nostra”.