Sassari. Donna investita davanti al Tanit, ricoverata in rianimazione

Una donna di 54 anni è stata investita questa mattina davanti al Tanit, in via Predda Niedda, da un furgone Fiat Doblò. La donna priva di sensi è stata trasportata d'urgenza al Pronto Soccorso dal 118 e si trova in rianimazione. L'uomo alla guida non era positivo all'alcol test. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente.