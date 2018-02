Campo rom Porto Torres, riunito Comitato di gestione

Si è riunito ieri sei febbraio il Comitato di gestione del campo rom di Porto Torres, situato nella zona di Ponte Pizzinnu. Era presente anche l'assessore alle Politiche sociali Rosella Nuvoli, che insieme ai componenti del comitato ha verificato le condizioni delle abitazioni.



«Ogni due mesi circa effettuiamo un sopralluogo al campo rom – dichiara l'assessore Nuvoli – e in linea con questo principio è stato convocato il comitato di gestione, il terzo negli ultimi cinque mesi. La visita ci ha permesso di controllare e verificare le condizioni del campo e anche per mantenere vivo il rapporto di fiducia e collaborazione con la comunità rom ancora presente a Ponte Pizzinnu. Abbiamo constatato il ritiro dei rifiuti derivanti dall'incendio e abbiamo inoltre garantito la disinfestazione della zona, come richiesto la settimana scorsa».



«Vorrei anche sottolineare come in questi due anni non sono stati spesi soldi per effettuare le pulizie interne al campo. Abbiamo invece chiesto alle famiglie di fare uno smistamento nella parte esterna. Per i rifiuti speciali, invece, l'amministrazione dovrà necessariamente ed obbligatoriamente prevedere delle risorse economiche in bilancio. Abbiamo sempre cercato la collaborazione con le famiglie che si sono sempre adoperate per smistare i rifiuti quotidiani».