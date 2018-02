Sassari, in pagamento da venerdì i contributi Reis

Da venerdì 9 febbraio saranno in pagamento i contributi Reis (Reddito di Inclusione sociale). I beneficiari saranno avvisati con un sms che sarà inviato a tutti nello stesso momento. Stamattina, 7 febbraio, gli uffici competenti hanno terminato l'iter amministrativo e si può procedere alla liquidazione. Si tratta dei sussidi relativi al mese di gennaio ed entro i primi di marzo, salvo problemi tecnici non prevedibili, si procederà al versamento della mensilità di febbraio.



Lo sportello per accogliere le nuove domande Rei (Reddito di inclusione) in tutte le sedi territoriali del settore Coesione sociale è aperto il martedì dalle 15 alle 17,30 e giovedì dalle 9 alle 12. la riduzione dell'orario è necessaria per consentire agli operatori di svolgere le attività di valutazione e progettazione (obbligatoria ai fini dell'erogazione dei contributi) a favore dei nuclei beneficiari che hanno presentato istanza nel 2017.