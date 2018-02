Ploaghe, la Regione finanzia la riqualificazione del centro storico

Nuove buone notizie per la riqualificazione del centro storico del Comune di Ploaghe. Dopo il finanziamento ottenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che, mediante fondi Cipe, ha inserito fra i comuni italiani finanziabili il Comune di Ploaghe col progetto di riqualificazione della Piazza del Valverde e dell’Ex Orfanotrofio per un importo di 690 mila euro (finanziamento che arriverà nel 2020 stante il crono programma diffuso dal Cipe), ora è la Regione Sardegna a finanziare le attività dell’amministrazione comunale. Con la “Determinazione n. 179/SDA del 06/02/2018 - Graduatorie Programmi Integrati provincia Sassari”, è stato infatti finanziato il programma di interventi proposto dal comune di Ploaghe di cui alla Legge Regionale 29/98 riguardo i centri storici. L’amministrazione comunale, nel novembre del 2015, aveva infatti partecipato al relativo bando con la proposta di restauro della Casa Municipale, attualmente inagibile, e della gradinata della Chiesa di San Pietro. L'intervento sulla casa comunale prevede essenzialmente il consolidamento dell'edificio, viste le fessurazioni apparse sui muri di collegamento della facciata anteriore che indicano un distacco esteso del paramento murario. Si interverrà inoltre con tiranti in acciaio posizionati similmente quelli già presenti sulla facciata laterale e si creerà un corridoio sull’ala destra che permetta di attrezzare le stanze con finestre dirette al piano primo. Saranno rifatti i servizi igienici e sistemate le pavimentazioni e le pareti. Oltre alle opere pubbliche il programma prevedeva finanziamenti per i privati ricadenti nel perimetro individuato dal programma. Il finanziamento complessivo assegnato al comune è pari a 368.106,36 euro di cui 194.000 euro per le opere pubbliche ed il restante a favore dei privati che hanno fatto domanda a suo tempo. Estremamente soddisfatto il sindaco Carlo Sotgiu: “Questo finanziamento va a sommarsi ai 70 mila euro già stanziati lo scorso anno per la casa comunale con cui stiamo sostituendo gli infissi e sistemando gli impianti. Con queste ulteriori risorse riusciremo a restituire lo splendido palazzo municipale alla comunità ploaghese così come potremo restaurare la gradinata della chiesa di San Pietro ma saranno altrettanto importanti gli interventi dei privati che riqualificheranno i loro edifici rendendo il centro storico più vivibile e accogliente”. Per incentivare il ripopolamento, peraltro, l’amministrazione comunale ha dallo scorso anno sgravato gli oneri della Bucalossi per gli edifici ricadenti nella zona A.