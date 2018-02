Sound around the island, arriva "Teatrabili"

La rassegna di musica dal vivo Sound Around The Island propone anche quest’anno una nuova programmazione dal titolo Teatrabili, otto spettacoli musicali di narrazione, immagini e canzoni. È il tentativo di esplorare, anche grazie al linguaggio musicale, nuove forme di intendere l’arte della scena. Il filo conduttore della rassegna è rappresentato, quindi, non tanto dai

contenuti di ciascuno spettacolo, ma dalla forma espressiva legata alla teatralità, alla parola, alla musica, che contribuiscono insieme a creare una struttura fortemente comunicativa.



Sound Around the Island, nato con l’obiettivo di tutelare i valori teatrali, musicali, artistici e culturali, con l’indispensabile funzione di “collante” del tessuto sociale, è diventato un appuntamento annuale. Le edizioni precedenti, Music Made in Sardinia for Export nel 2016, riflessione sui temi di attualità, quali disoccupazione, dipendenza, detenzione, e Novestorie nel 2017, esplorazione dei diversi generi musicali attraverso immaginarie

dirette radiofoniche sul palco, hanno rappresentato le occasioni di scambio tra il pubblico e i protagonisti del panorama discografico in Sardegna.

Per il 2018 il Teatro Laboratorio Alkestis CRS in collaborazione con la compagnia d’arte Circo Calumet e l’associazione culturale Tàjrà, presentano questo nuovo progetto, nel quale la musica si declina teatralmente in ogni spettacolo. Alcune volte sta al centro della rappresentazione scenica sotto forma di live-concerti e si racconta; altre volte fa da sfondo a recitazione e contenuti video-immagini, diventando pretesto per la narrazione.

La ricerca artistica contemporanea si muove verso nuove contaminazioni, adattandosi alle esigenze di un contesto culturale in rapidissima trasformazione. L’intento di Sound Around The Island con Teatrabili è appunto quello di offrire spunti di riflessione, adeguati ai tempi, creando connessioni immediate con lo spettatore nel ‘qui ed ora’ della

performance in scena. Ogni esibizione vedrà l’alternanza di suono e parola, di parti cantate e recitate, richiamando alla mente quello che è diventato un genere teatrale autonomo, in Italia negli anni 70, il Teatro-Canzone.

A cominciare dal 1 febbraio fino al 22 marzo, ogni giovedì dalle ore 21, andranno in scena, sul palco del teatro Alkestis a Cagliari (via Loru 31), otto rappresentazioni che avranno come protagonisti musicisti e attori in uno scambio-interferenza reciproca. I tempi della canzone e della recitazione si dilateranno o restringeranno secondo sintassi innovative, inedite, originali, quasi cancellando il confine stesso tra la canzone e il teatro, e creando

un continuum nello spettacolo. Di seguito il calendario completo degli appuntamenti



Giovedì 01 febbraio 2018

DI QUESTO PARLO IO di e con Ilaria Porceddu - interferenze di Marco Noce

Presentazione dell’ultimo album della giovane cantautrice e musicista cagliaritana. Poliedrica figura, ha lavorato anche per il teatro e il cinema, riscopre una nuova identità legata alla sua terra e alla lingua sarda.



Giovedì 08 febbraio 2018

CIAC TA BUM di e con I Cento e la Garbage Band - interferenze di Marco Noce Concerto sonoro e visivo incentrato sull'impiego di oggetti familiari di uso comune e quotidiano, che acquistano un’inattesa e sorprendente identità musicale, accompagnata da una non-lingua inventata, un esperanto ritmico.



Giovedì 15 febbraio 2018

PERIFERIE DELL’INFINITO di e con Davide Catinari. Suoni, racconti e visioni del cantante della band cagliaritana dei Dorian Gray, in una

performance suggestiva tra video, canzoni, conversazioni e live-painting dell’illustratore Gildo Atzori, con l’accompagnamento musicale di Samuele Dessì.



Giovedì 22 febbraio 2018

CARO PEPPINO di e con Ignazio Chessa e Claudio Gabriel Sanna

Incontro teatrale e musicale dedicato alla figura di Peppino Impastato, giornalista radiofonico impegnato nella lotta contro la mafia, e alla sua Radio Aut, espressione e testimonianza importante d’impegno politico e sociale, dal valore più che mai attuale.



Giovedì 01 marzo 2018

FURIA E MAGNIFICENZA di Giulio Casale e Andrea Meloni.

Con Sabrina Mascia, Giulio Casale e Andrea Meloni. Produzione teatrale incentrata sul rapporto tra l’uomo contemporaneo e la potenza degli elementi naturali (acqua, aria, terra e fuoco). Un lavoro poetico originale, un rito pagano, che si proporrà al pubblico come esperienza di memoria, riflessione e rielaborazione dei drammi sociali derivanti dalla furia della natura.



Giovedì 08 marzo 2018

ANIMA DI PICCOLA TAGLIA

con Silvia Corda, Sabrina Mascia, Carla Onni.

Di Cristina Rizzi Guelfi e Gianni Menicucci

Tàjrà presenta una produzione originale, uno spettacolo che vuole uscire fuori dagli schemi logici, portando in scena la ‘sconclusione’. Suoni e movimento accompagnano parole, come un gioco di pensieri senza connessione, alla ricerca di un’indole in-definita



Giovedì 15 marzo 2018

BERTAS: CAMBIA IL MONDO - interferenze di Marco Noce

Concerto presentazione dell’ultimo lavoro musicale dello storico gruppo sassarese che sperimenta il cambiamento attraverso nuove esplorazioni narrative e ricerche stilistiche.



Giovedì 22 marzo 2018

IL MIO AMICO GIORGIO GABER di e con Gian Piero Alloisio

Racconto musicale e teatrale tratto dall’omonimo libro. Una serie di aneddoti, mai pubblicati, divertenti e commoventi, che parlano di Giorgio Gaber, come persona, a casa, in famiglia, in camerino, oltreché autore, regista, produttore. Un omaggio affettuoso all’inventore del Teatro-Canzone.



Ingresso serata € 5,00 – Abbonamento rassegna € 30,00

Ingresso serata del 01/03/2018 € 10,00

Per informazioni e prenotazioni: 070306392

info@teatroalkestis.it - info@tajra.it



Il progetto Sound Around The Island è realizzato con il contributo di Fondazione di Sardegna, Regione Autonoma della Sardegna e Comune di Cagliari. Andrea Meloni: direzione artistica

Sabrina Mascia: direzione organizzativa e amministrativa

Michela Garau: ufficio stampa e segreteria amministrativa

Mattia Marco Contu: organizzazione, Enea Bendonde: concept & artwork

Elisabetta Villani: press & media, Giorgio Pinna: sound

Pascal Pintori: video/photo, E.B.b.é.: broadcasting equipments