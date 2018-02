Rete ospedaliera ai raggi x, Tocco: "Stop all'attuazione della riforma"

Il piano delle rete ospedaliera al vaglio del Ministero dell’economia e delle finanze. Un esame che riguarda la copertura economica delle scelte derivate dal programma di riorganizzazione, con una valutazione che dovrebbe richiedere il blocco sull’attuazione della riforma. Il consigliere regionale Edoardo Tocco (FI) – vice presidente della commissione salute - auspica per questo una maggiore ponderatezza nelle decisioni. "Ci troviamo di fronte a delle contraddizioni emerse tra le analisi dei Ministeri dell’economia e della salute. Queste contrapposizioni non stanno comunque provocando la sospensione delle scelte contenute nel piano di riordino". Una tregua che, secondo l’esponente degli azzurri, andrebbe invece attuata: "Perché gli accorpamenti, le trasformazioni dei reparti, le cancellazioni di alcuni dipartimenti rischiano di essere illegittimi senza il via libera del Ministero di via XX Settembre. E’ il caso di alcuni provvedimenti al Brotzu di Cagliari, con la soppressione della struttura complessa di chirurgia plastica e la revoca delle strutture di direzione del nosocomio". Una situazione che ha determinato anche uno stop ai lavori della commissione: "Si auspica quindi – conclude Tocco – che si blocchi l’attuazione della riforma in attesa della pronuncia dei Ministeri sul piano della rete ospedaliera".