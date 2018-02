Basket in carrozzina, torna in campo la serie A dopo la parentesi europea

Sabato 10 febbraio torna in campo il massimo campionato di basket in carrozzina per l’undicesima giornata di stagione regolare, la quarta del girone di ritorno. Si riparte dopo la sosta per i preliminari di Champions League dello scorso weekend, che hanno visto impegnate tre italiane, GSD Porto Torres, Cimberio HS Varese e DECO Group Amicacci Giulianova, con risultati in chiaro scuro: a nessuna riesce l’impresa di affiancare la UnipolSai Briantea 84 nei quarti della coppa più prestigiosa, con Varese e Porto Torres che si sono accontentate della qualificazione in EuroLeague 2, mentre Giulianova è rimasta a bocca asciutta.



La Serie A riparte dal duello tra S. Stefano UBI Banca e proprio i campioni d’Italia della UnipolSai Briantea 84 Cantù, all’inizio di un mese che sarà una lunga volata verso le fasi decisive della stagione, con la fine della stagione regolare fissata per il 3 marzo, e a seguire finali europee, Final Four di Coppa Italia e playoff Scudetto.



Le due capolista, appaiate a quota 18 punti in classifica, cercano la decima vittoria del campionato entrambe tra le mura amiche: S. Stefano ospita alle 17 la Cimberio HS Varese, mentre la Briantea 84 nel posticipo delle 20.30 se la vedrà con il GSD Porto Torres, forse la squadra più in forma nella parte bassa della classifica, come conferma anche il risultato europeo raggiunto. Pronostico tuttavia piuttosto chiuso in entrambi i casi, come confermano le larghe vittorie ottenute un girone fa (+32 S. Stefano e +40 Briantea).



Sempre alle 17, a Roma, torna a giocare in casa il Santa Lucia, dopo due trasferte consecutive: avversario l’SBS Montello, che condivide con la Polisportiva Nordest l’ultimo posto in classifica a quota 2. Per i romani obiettivo mantenere il passo delle prime per giocarsi fino alla fine la migliore piazza possibile in prospettiva playoff. Alle 18 sarà poi la volta della DECO Group Amicacci Giulianova, scottata da un’esperienza europea nei preliminari di Champions vissuta al di sotto delle aspettative. Gli abruzzesi cercano continuità di risultati e nuova fiducia in casa contro la Polisportiva Nordest.