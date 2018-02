Olbia. Senza dimora e con precedenti, ladruncolo fermato dai carabinieri

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia hanno denunciato a piede libero B.F., 43enne rumeno senza fissa dimora e con precedenti di polizia, per furto aggravato.

I militari, durante un normale servizio perlustrativo per la repressione dei reati in genere, hanno notato l’uomo uscire da una pizzeria sita in Viale Aldo Moro e, alla vista della pattuglia, ha iniziato a correre come se volesse scappare a piedi. L’atteggiamento evidentemente sospetto ha messo in allarme i Carabinieri che dopo un breve inseguimento lo hanno fermato. Poco prima di essere raggiunto, facendolo cadere a terra, l’uomo ha tentato di disfarsi di un telefono cellulare. Gli accertamenti successivi hanno permesso di appurare che il telefono era stato rubato poco prima, all’interno della pizzeria, ai danni della titolare che non si era accorta di nulla. Dopo le formalità di rito la refurtiva è stata riconsegnata alla proprietaria.