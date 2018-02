Andrea del Castello e Debora Pinna dominano i campionati regionali di arco olimpico

Sono Andrea del Castello e Debora Pinna i dominatori dei campionati regionali indoor 2018 di tiro con l’arco, divisione arco olimpico, organizzati dal Sardara Archery Team e disputatisi a San Gavino Monreale nel capannone polivalente di via Roma.



In campo maschile Andrea del Castello (Uras), ha bissato il titolo di classe imponendosi in finale per 7-3 su Simone Pisola (Sardara), terzo posto per Mauro Pisola (Sardara), affermatosi per 6-4 contro Carlo Bertoni (4 Mori). Fra le donne stesso exploit per Debora Pinna (Portoscuso) che dopo aver vinto la gara di classe ha fatto sua quella assoluta superando per 6-2 nell’ultimo atto Martina del Duca (Sardara), mentre la terza piazza è andata a Sara Pinna (Uras), che ha avuto ragione di Amanda Colaianni (Torres) con il punteggio di 7-3. Nelle gare a squadre vittoria della Torres Sassari maschile (Marco Fozzi, Mattia Mara, Marco Vigliani) dopo un serrato testa a testa con i 4 Mori Cagliari (Carlo Bertoni, Giorgio Capra, Andrea De Nisco) per 5-4 (28-26), e dell’Arco Club Portoscuso (Debora Pinna, Stefania Brundu, Elga Etzi) con un netto 5-1 contro il Sardara Archery Team (Manuela Aru, Martina del Duca, Silvia Porcu).



Questi tutti i nuovi campioni regionali di classe. Senior Andrea del Castello (Uras, 557 punti). Femminile Debora Pinna (Portoscuso, 549). Master Giorgio Capra (4 Mori, 556). Femminile Susanna Podda (Arcoristano, 483). Junior Federico Piano (Sardara, 422). Femminile Alessia Pinna (4 Mori, 331). Allievi Marco Fozzi (Torres, 543). Allieve Stefania Porcedda (Ichnos, 484). Ragazzi Ajeeb Medda (Uras, 505). Ragazze Martina Del Duca (Sardara, 533). Giovanissimi Karol Codrignani (Galluresi, 503). Giovanissime Irene Riguer (4 Mori, 490).



A squadre. Senior 4 Mori Cagliari (Carlo Bertoni, Andrea De Nisco, Stefano Atzeni, 1.608). Femminile Arco Club Portoscuso (Debora Pinna, Stefania Brundu, Elga Etzi, 1.553). Master 4 Mori Cagliari (Giorgio Capra, Antonio Riguer, Sergio Porru, 1.596). Allievi Torres Sassari (Marzo Fozzi, Alessio Maresu, Lanfranco Secchi, 1.409). Ragazzi Arcieri Galluresi Telti (Pietro Fois, Salvatore Pinna, Federico Pinducciu, 1.230). Giovanissimi Arcieri della Quercia Oristano (Francesco Castiglia, Matteo Melis, Daniel Carta, 1.121). Giovanissime Arcieri della Quercia Oristano (Michela Carta, Rebecca Melis, Gaia Cuscusa, 1.139).