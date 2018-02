Sassari, alla libreria Dessì un corso per creare un albo illustrato

Un albo illustrato è un libro pensato per bambini che racconta la propria storia principalmente attraverso le immagini. Quando si parla di albo illustrato, l'illustrazione non può essere pensata solo in funzione del disegno e della tecnica, ma deve tenere conto della narrazione.

In una società multimediale in cui le immagini assumono un ruolo fondamentale, questa speciale "forma letteraria" ha allargato il suo bacino d'utenza rivolgendosi anche a ragazzi e adulti; per questo motivo, il corso è rivolto proprio a loro. L'età minima consigliata è di 16 anni.

Durante il corso proposto da Sara Pilloni, andremo ad analizzare l'albo in tutti i suoi aspetti a partire dal formato e in che modo questo condizioni la percezione che abbiamo della storia, fino ad arrivare allo stile, al ritmo, alle inquadrature.



Non si tratta, però, di un corso esclusivamente teorico. La parte laboratoriale sarà quella prevalente: i corsisti, a cui verrà dato un testo, dovranno cimentarsi con la progettazione del libro a partire dallo studio di personaggi e ambientazioni, passando per lo story-board fino ad arrivare alla creazione di un'illustrazione finale completa.

Per partecipare, non occorre avere una grande preparazione artistica alle spalle, ma solo molta curiosità … e carta e matita ovviamente.

I sei appuntamenti del corso si svolgeranno il giovedì alla Libreria Dessì - largo Cavallotti 17, Sassari- a partire dal 22 febbraio, fino al 5 aprile; dalle ore 16:00 alle 20:00.

Sabato 10 febbraio, alle ore 18:00, Sara Pilloni presenterà il corso e risponderà a tutte le domande e curiosità del pubblico.



Per iscriversi, basterà passare alla Libreria Dessì. Il numero di posti disponibili è 12.



Per ulteriori informazioni scrivere a laboratoriillustrazione@gmail.com oppure chiamare al seguente numero: 0792012098 (Libreria Dessì)