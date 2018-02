L'Assessore Donatella Spano al Parco dell'Asinara

"L'attenzione della Regione per l’Asinara non è mai venuta meno e vogliamo che tutte le istituzioni che operano sul Parco lavorino in sinergia per accrescere e dare corpo alle potenzialità di un bene ambientale dal valore inestimabile”. Così l'assessora della Difesa dell'ambiente, Donatella Spano, questa mattina all'Asinara, in occasione del sopralluogo. L'esponente della Giunta Pigliaru ha incontrato le autorità del Parco accompagnata dall'amministratore unico di Forestas, Giuseppe Pulina, e dal direttore generale dell'Agenzia, Antonio Casula, del comandante del Corpo forestale, Gavino Diana e del commissario straordinario della Conservatoria delle coste, Gianni Pilia.



"La presenza del Corpo forestale e dell'agenzia Forestas non è mai venuta meno e questa continuità ci è stata riconosciuta anche dalle autorità del Parco", ha sottolineato Donatella Spano, che spiega l'unica differenza rispetto al passato: "Ciò che cambia è la metodologia, alla luce della riorganizzazione di Forestas prevista con compiti molto ampi, perché si agisce in una cornice di indirizzi che garantiscono maggiore efficienza ed efficacia di intervento”.



Tra i temi affrontati oggi la programmazione degli interventi di Forestas attraverso apposite convenzioni con il Parco, come previsto dalla nuova legge per tutte le attività dell'Agenzia svolte al di fuori dei compendi. Tra gli altri punti trattati la presentazione della convenzione operativa tra il Parco dell'Asinara e l'agenzia Forestas per la cattura delle capre, la riorganizzazione del servizio del Corpo forestale e di vigilanza ambientale sull'isola, la prossima apertura della nuova sede del Corpo forestale nello stabile che ospitava la Guardia di finanza e il passaggio in comodato al Parco della colonia agricola di Campu Perdu. “Allargheremo ad altre istituzioni le prossime riunioni per eventuali contributi che vorranno suggerire", ha affermato la titolare dell’Ambiente.



Lo scorso giugno la Giunta aveva deliberato di assegnare in uso gratuito al Parco Nazionale dell’Asinara - Area Marina protetta “Isola dell’Asinara” il compendio denominato “ex Diramazione Campu Perdu” per la realizzazione dell’intervento di recupero conservativo e riqualificazione degli edifici. Il Parco aveva ricevuto dalla Regione un finanziamento di 950mila euro per il potenziamento dei servizi di fruizione turistica a basso impatto ambientale per un intervento di recupero conservativo e di riqualificazione degli edifici della ex diramazione in coerenza con il Piano del Parco. Tutto ciò verrà attribuito in comodato d'uso al Parco attraverso un'apposita convenzione. “Una scelta di investimento nella valorizzazione ambientale che ci mette al passo dei Paesi più avanzati sul fronte di un turismo ora ricercato da famiglie e da giovani", ha chiuso Donatella Spano, che ha concluso il sopralluogo con la visita ai nuovi locali destinati alla nuova sede del Corpo forestale sull’isola.