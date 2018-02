Innovazione e startup, Sassari protagonista in Europa con Marittimo Tech

Cinque regioni europee unite in un solo progetto: sostenere idee imprenditoriali innovative e portarle al successo. Marittimo Tech, acceleratore transfrontaliero che punta a scovare nuovi talenti d’impresa e agevolare la realizzazione di idee innovative, vede anche Sassari tra i suoi protagonisti: ne sono partner infatti Promocamera, l’Azienda Speciale della Camera di Commercio del Nord Sardegna, e il Consorzio industriale provinciale.



Finanziato dal programma di cooperazione territoriale Italia-Francia Marittimo 2014-2020, Marittimo Tech punta a sostenere le startup, ma anche le imprese già costituite. Il suo scopo è stimolare lo sviluppo dell’economia locale e creare impatti sociali e ambientali positivi.

A differenza di iniziative analoghe, l’acceleratore è centrato sulle filiere “blu” e “verdi”: biotecnologie, energie rinnovabili, turismo innovativo, nautica e cantieristica navale. La natura transfrontaliera di Marittimo Tech consentirà inoltre ai partecipanti di poter crescere grazie all’affiancamento con esperti internazionali inseriti in un network di altissimo livello, pronto a partire dal Mediterraneo settentrionale verso il mondo.



Promocamera e Consorzio industriale provinciale di Sassari sono partner nel progetto europeo con la Camera di commercio Maremma e Tirreno (Toscana), l’Università degli studi di Genova (Liguria), la Confederazione delle piccole e medie imprese e la Camera di commercio di Ajaccio (Corsica, Francia), la Camera di commercio del Var (Alpi Marittime, Francia): massime espressioni dell’imprenditoria dell’Alto Tirreno, un territorio dalle grandissime potenzialità.



Possono presentare la domanda di ammissione le startup con costituzione avvenuta nel corso dei 36 mesi antecedenti al bando e assimilabili alle microimprese, per capitale e numero di dipendenti, e le persone fisiche che intendano avviare un’attività imprenditoriale sotto forma di impresa individuale o società. Saranno ammissibili soltanto i progetti da realizzarsi – o già attivi – su almeno una delle cinque regioni partner.



Le candidature saranno aperte fino al 28 febbraio 2018, attraverso il sito del progetto www.marittimotech.eu e saranno selezionate a livello locale e transnazionale sui criteri di originalità e innovatività, adeguatezza e competenze del team, maturità del progetto e modello economico. Per ogni regione saranno selezionate 9 imprese o aspiranti tali, per un massimo di 45 partecipanti.



Un programma di formazione composito e articolato a cura di professionisti esperti nella creazione di percorsi funzionali alla nascita di imprese “innovative” - della durata di quattro mesi, per un totale di 58 ore di corso a tema - sarà riservato ai soggetti ammessi al percorso di “accelerazione” che prenderà avvio a partire dal prossimo 3 aprile. Un primo, fondamentale momento di analisi con gli esperti definirà le idee imprenditoriali per partire con la necessaria preparazione di base. Seguiranno momenti di affiancamento individuali per tutto il periodo di formazione. Durante il periodo formativo, gli imprenditori coinvolti si confronteranno in momenti di conoscenza reciproca con lezioni svolte in sede locale dai partner. Il percorso culminerà con la partecipazione delle migliori idee imprenditoriali ad eventi promozionali (fiere, workshop, roadshow) che daranno l’opportunità di presentare il proprio progetto a potenziali investitori di rilevanza regionale e/o internazionale.



«Promocamera è impegnata a trasmettere agli operatori economici del Nord Sardegna l’importanza ed il valore aggiunto che deriva dalla partecipazione attiva ai progetti comunitari – spiega Maria Amelia Lai, presidente dell’Azienda speciale della Camera di commercio –, sia dal punto di vista dei servizi di cui si può usufruire a titolo gratuito che dalla crescita individuale che può scaturire dal confronto con altre realtà produttive europee grazie al quale - ed è questo il nostro principale obiettivo - le nostre aziende potranno ricavare quegli elementi utili ad accrescere e rafforzare la loro capacità di competere su tutti i mercati, siano essi nazionali, europei ed internazionali».



Per il presidente della Camera di commercio di Sassari-Nord Sardegna Gavino Sini, «l’Ente camerale sta perseguendo con grande convinzione e caparbietà l’obiettivo di rafforzare il potenziale di innovazione delle imprese locali, sostenendole attraverso l’erogazione di servizi di supporto e assistenza ad alto valore aggiunto grazie alle risorse della Programmazione comunitaria 2014-2020 che siamo stati capaci di acquisire attraverso proposte progettuali di particolare rilevanza strategica finalizzati ad assicurare lo sviluppo e l’innovazione del sistema economico locale».

«Il Consorzio industriale provinciale di Sassari partecipa con convinzione al progetto Marittimo Tech – dice Pasquale Taula, presidente del Consorzio industriale provinciale di Sassari –. L'iniziativa si inquadra infatti perfettamente nelle strategie del Consorzio: internazionalizzazione, sviluppo del territorio, rilancio dei siti industriali, buone pratiche e sfruttamento sostenibile delle rinnovabili, sostegno alle imprese e alle startup. Come scrive la Regione Sardegna nel suo Programma Regionale di sviluppo 2014-2019, da meri gestori immobiliari delle aree industriali della Provincia i Consorzi industriali devono “diventare promotori della produttività e della competitività” e affiancare ai servizi la “redazione di progetti di sviluppo”».