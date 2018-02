Invaso di Bunnari, Paganini: "Finalmente si decide per il ripristino"

Soddisfazione per il riempimento della diga di Bunnari, espressa dal coordinamento cittadino di Sassari di Italia Attiva e Energie PER l'Italia:



"Ad ottobre 2017 il nostro coordinamento provinciale e comunale chiedeva alla Regione Sardegna e al Sindaco di Sassari, il ripristino della diga di Bunnari. Il protrarsi della siccità, la modifica dell’eco sistema del parco e i soldi spesi la riqualificazione della zona, ci aveva portato a valutare che, una diga storica come quella di Bunnari, non poteva rimanere vuota. Come già scritto nel nostro primo comunicato, chiedevamo l’inserimento della diga nel sistema idrico regionale, oggi inserito nel Piano operativo infrastrutture.

Per dare enfasi all’iniziativa, abbiamo portato avanti una raccolta di firme e una petizione OnLine con grande partecipazione da parte dei cittadini Sassaresi.

Oggi, ci riteniamo molto soddisfatti di come sono andate le cose, oltre al suo riempimento si aggiunge una importante riqualificazione della zona (già partita anni fa con la creazione del parco) diventando attrazione turistica e sportiva.

Siamo certi conclude Paganini, che tutto il territorio ne avrà benefici, in caso di necessità, Sassari avrà il suo polmone di rifornimento idrico."