M5S Alghero, i candidati alle politiche di marzo illustrano il programma elettorale

Riportiamo mail la nota a firma dei portavoce del Movimento Cinque Stelle in Consiglio comunale di Alghero, Graziano Porcu e Roberto Ferrara, relativa all'incontro in programma ad Alghero domani negli spazi della sala rossa presso il Municipio di via Columbano.





“Domani ad Alghero, negli spazi del Municipio di via Columbanu, presenteremo ufficialmente i candidati del Movimento Cinque Stelle alle elezioni Politiche del prossimo 4 marzo 2018. Quella algherese è importante tappa del tour elettorale che il Movimento sta portando avanti con entusiasmo, coinvolgimento e convinzione in tutti i territori dell’Isola, opportunità concreta per far conoscere alla popolazione sarda i volti dei pentastellati in corsa alla Camera e al Senato, unitamente al programma di governo. Nel corso dell’incontro aperto, organizzato dal Movimento Cinque Stelle, saranno gli stessi candidati ad illustrare alla platea i punti fondamentali del programma. Saranno presenti i candidati al collegio uninominale, chiamati a sfidare i big della politica isolana, e ovviamente le due candidate algheresi: Paola Deiana e Daria Derriu.

Assieme a loro, a portare in dote l’importante esperienza vissuta a livello nazionale e internazionale, il parlamentare uscente Nicola Bianchi e l'europarlamentare Ignazio Corrao. Un importante momento di confronto cui la cittadinanza è invitata a partecipare. Per ascoltare, conoscere e dibattere“. In considerazione dell'importanza dell'evento gli operatori dell'informazione sono invitati a partecipare, grazie."