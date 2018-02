Grimaldi Lines: tariffe agevolate per il 2018

Nel grigiore dell’inverno le lunghe spiagge bianche della Sardegna non sono più un miraggio! Tariffe agevolate grazie alla partnership tra Grimaldi Linese il Consorzio Sardegna Turismo e Servizi, rinnovata anche per il 2018.La Compagnia di navigazione applica interessanti riduzioni sui collegamenti marittimi a tutti coloro che prenotano un soggiorno sull’isola presso le oltre 250 strutture ricettive aderenti al Consorzio STS, tra cui 140 hotel, 42 campeggi, 35 bed & breakfast, 20 case vacanze e 23 residence per un totale che supera i 40.000 posti letto.Gli accordi prevedono il 15% di sconto per le partenze da gennaio a giugno e dal 16 settembre al 31 dicembre 2018 e il 10% di sconto per le partenze dal 1 luglio al 15 settembre 2018: l’offerta è valida sui collegamenti marittimie viceversa ed è applicabile al passaggio marittimo, ai supplementi sistemazione e all’imbarco di auto o moto al seguito. Lo sconto dedicato è inoltre cumulabile con le promozioni Super Advanced Booking e Last minute 7 giorni.Da quest’anno le navi gemelle Cruise Bonaria e Mykonos Palace affiancheranno la splendida Cruise Olbia, già operativa sulla destinazione. Le due unità, benché giovani, saranno sottoposte ad unprofondo intervento di restyling per garantire alti standard di qualità del servizio. A bordo gli ospiti potranno usufruire di cabine interne ed esterne, cabine deluxe, ristorante à la carte, self-service, piscina, discoteca, cinema, sala videogames, internet point e sala giochi per bambini.Per prenotare il viaggio a bordo delle navi Grimaldi Lines usufruendo di queste tariffe agevolate, è sufficiente collegarsi al sito webwww.sardegnasullacrestadellonda.it ed effettuare la prenotazione del soggiorno presso una delle strutture convenzionate: verrà quindi fornito il Codice Sconto Grimaldi che consentirà al cliente di finalizzare l’acquisto delcollegamento marittimo all’indirizzo www.grimaldi-lines.com