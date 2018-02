Cra Alghero, bocciatura appalto. Fi: "Ennesimo pasticcio dell'amministrazione"

Riportiamo il commento dei consiglieri di forza Italia in consiglio comunale ad Alghero in merito alla sentenza del tar che ha annullato l'aggiudicazione dell'affidamento dell'appalto del servizio di gestione del Cra.



“L’ennesimo pasticcio della Giunta Bruno.” Così il Gruppo di FI in Consiglio Comunale ha commentato la sentenza del Tar Cagliari che su ricorso del precedente gestore KCS e della Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale ha annullato l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento in appalto del servizio di gestione del Centro Residenziale Anziani del Comune di Alghero, con condanna alle spese del giudizio a carico del Comune, e dichiarato l’inefficacia del contratto stipulato con Seriana 2000. “Tutto sbagliato, tutto da rifare, così come più volte abbiamo preannunciato –denunciano Camerada, Pais e Pirisi-. Una gara del tutto errata, che vedeva il Segretario Generale esercitare equivocamente più ruoli, che è stata letteralmente cancellata dal Tribunale Amministrativo Regionale che ha censurato pesantemente il Comune per l’attribuzione di punteggi bizzarri a Seriana 2000, senza un minimo di motivazione che tentasse di giustificarli, laddove era evidente la prevalenza delle altre concorrenti. Ora –sottolineano amaramente Camerada, Pais e Pirisi- la gara deve ripartire da capo, con tutte le difficoltà che ciò comporta. C’è da sperare che nell’affidamento temporaneo del Centro Residenziale il Comune non sbagli di nuovo, rendendo necessario un altro intervento del Tribunale. Rimane l’amarezza per una complessiva conduzione delle procedure di gara superficiale e disinvolta che alimenta i sentimenti populisti e la disaffezione dalla politica delle nostre comunità –chiudono i consiglieri comunali di FI”.