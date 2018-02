News dal comune di Sassari

Anagrafe canina. Mercoledì 14 febbraio, dalle 9 alle 11, nel canile comunale a Funtana Sa Figu sulla direttissima per Osilo, si effettuerà la microchippatura gratuita dei cani. Il secondo appuntamento di febbraio è fissato per il 21. Gli animali non devono avere pulci, zecche o altri parassiti. I cani aggressivi o di grossa taglia devono avere la museruola. Gli interessati devono presentarsi con un documento personale e codice fiscale. Saranno accettati solo 70 cani, anche di altri comuni. L'anagrafe canina sarà effettuata a cura del servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle Produzioni zootecniche della Asl in collaborazione con l’assessorato comunale all’Ambiente.



Chiusura ludoteca. La ludoteca comunale di via Era resterà chiusa da lunedì 12 febbraio fino al 20 compreso per interventi di manutenzione.



Laboratori Agorà. Sul sito del Comune www.comune.sassari.it sono pubblicate le schede e tutte le informazioni per iscriversi ai laboratori del progetto Agorà. Si tratta di percorsi rivolti a giovani tra gli 11 e i 24 anni che si potranno così cimentare con esperienze teatrali, musicali ma anche di orientamento al lavoro. Nove laboratori si terranno a Sassari, nel centro Poliss, in via Baldedda 15, e uno a Porto Torres.



Pagamento Reis. Da oggi, venerdì 9 febbraio, sono in pagamento i contributi Reis (Reddito di Inclusione sociale). I beneficiari sono stati avvisati con un sms. Si tratta dei sussidi relativi al mese di gennaio ed entro i primi di marzo, salvo problemi tecnici non prevedibili, si procederà al versamento della mensilità di febbraio.



Sportello Rei. Lo sportello per accogliere le nuove domande Rei (Reddito di inclusione) in tutte le sedi territoriali del settore Coesione sociale è aperto il martedì dalle 15 alle 17,30 e giovedì dalle 9 alle 12. la riduzione dell'orario è necessaria per consentire agli operatori di svolgere le attività di valutazione e progettazione (obbligatoria ai fini dell'erogazione dei contributi) a favore dei nuclei beneficiari che hanno presentato istanza nel 2017.



--