La Torres in visita all’IPSAR di Sassari

Questa mattina una delegazione rossoblù, squadra, staff e dirigenza, con in testa il presidente Salvatore Sechi, ha fatto visita all’Istituto Professionale Alberghiero di Sassari per incontrare gli studenti. Una visita concordata con il dirigente scolastico, dott.ssa Maria Luisa Pala, e con il prof. Gianni Corona, docente di enogastronomia nell’Istituto, che hanno accolto la richiesta dei tanti tifosi rossoblù che studiano nella scuola di via Cedrino. Come di consueto la squadra guidata da mister Tortora, presente con il suo vice Salvatore Melfi, è stata accolta con curiosità ed entusiasmo. Ovazione per il capitano, Tore Pinna, portabandiera di un gruppo, unito e battagliero, di giocatori provenienti da tutta l’isola, dalla penisola e da oltreoceano. Tutti consapevoli dell’importanza che la maglia rossoblù riveste per la città di Sassari.



Uno per uno i giocatori si sono presentati ai giovani tifosi invitando tutti alla prossima sfida di campionato, al “Vanni Sanna”, contro il Taloro Gavoi: “Vi aspettiamo allo stadio – ha ribadito il presidente Sechi – e speriamo di potervi regalare le soddisfazioni che questa città e i tifosi si meritano”. Al termine dell’incontro le consuete foto di rito per chiudere in allegria una giornata di scuola diversa, un modo per conoscere più da vicino i giocatori della Torres, per parlare di sport e per far sentire sempre più vicina la società rossoblù alla sua Sassari.