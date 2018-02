"Ballando con le drag" sbarca a Milano

Dopo otto anni di successi in Sardegna, il format ideato da Roberto Manca debutta nella capitale della moda, l’appuntamento è per mercoledì 21 Febbraio, alle 20.45, al Teatro Nuovo di piazza San Babila

Ballando con le drag sbarca a Milano, dopo otto anni di successi il fortunato format ideato da Roberto Manca varca i confini regionali per approdare nella capitale della moda con uno spettacolo in programma il 21 febbraio al teatro Nuovo di piazza San Babila.

Con un ricco e variegato parterre di ospiti e un nuovo cartellone allestito per l’occasione, il cast di Music & Movie calcherà il palcoscenico milanese per raccontare otto anni di storia in un’ora e mezza caratterizzata da quel mix di arte e divertimento, coinvolgimento certo e un pizzico di follia.

L’idea di portare lo spettacolo fuori dalla Sardegna era un sogno che il direttore artistico Roberto Manca accarezzava da tempo, il 21 febbraio il sogno diventa realtà e la troupe, che da otto anni lavora dietro le quinte di “Ballando”, lascerà l’Isola alla volta di Milano.

“Racconteremo otto anni di avventure – spiega Roberto Manca – lo faremo con alcune delle draq queen che in questi anni sono state ospiti dello spettacolo, ma anche in compagnia degli artisti che hanno partecipato come madrine, spiegheremo che l’idea dello spettacolo è intimamente legata alla solidarietà nei confronti di alcune realtà che in Sardegna operano nel volontariato”.

Un parterre ricco e variegato, dunque, ci sarà Pamela Petrarolo, storica protagonista della trasmissione anni Novanta “Non è la Rai”, che ha fatto da madrina all’edizione 2015: “Donna dolcissima – prosegue il direttore artistico dello spettacolo – con cui parleremo dei nuovi progetti discografici e della sua esperienza con noi”.

Ci sarà anche il napoletano Vincenzo de Lucia, attore, imitatore e famale impersonator, artista di talento, nonché “padrina” dell'edizione 2016, che porterà sul palco del Nuovo le sue “imperdibili” donne della tv.

Ancora, tre cantanti straordinarie: Elena Nieri, Giovanna D'Angi, Nadia Scherani e poi un fantastico corpo di ballo capitanato dalla coreografa, danzatrice e performer Sabrina Orlando che, insieme a Davide Talarico, Danilo Musci e i GD Group, accompagnerà protagonisti e ospiti in questa fantastica e un po’ folle serata milanese.

Tra le drag, ci saranno Peperita, Madeleine Rubia e Shantey Miller, note e amate dal grande pubblico dell’Italia settentrionale, forti anche del successo straordinario riscosso l’estate scorsa a Castelsardo durante la partecipatissima edizione estiva dello spettacolo.

Non potranno certo mancare Gyna Canesten e Marta Sechi insieme a Darla Fracci e Claudio Smaldone, colonne portanti di questi ultimi otto anni.

L’organizzazione e la presentazione dello spettacolo sono affidati, come di consueto, a Roberto Manca, direttore artistico dell'associazione culturale Music & Movie, che si dice “onorato di essere ospitato per la prima volta su un palco importante come quello del Nuovo di Milano”.

Per qualsiasi dettaglio, l’associazione culturale Music & Movie, si può contattare al 3401846468 o su Instagram all’indirizzo RobMusicAndMovie.

La prevendita è già attiva al Teatro Nuovo – Piazza San Babila – Milano – www.teatronuovo.it – infoline 02.794026: biglietti ridotti: vip: 21€ + d.p. - poltronissima: 17,5€ n + d.p. - poltrona 14€ + d.p. Biglietti Interi: vip: 30€ + d.p. - poltronissima: 25€ + d.p. - PO

.