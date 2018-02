Alghero, 600 mila euro per gli asfalti nel 2018

Con l'approvazione del nuovo contratto triennale con l'Alghero in House, prende operatività la programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla viabilità urbana ed extra-urbana, che prevedono la posa di bitume a caldo in tutte le strade e in tutti i quartieri cittadini, per la copertura dei punti più deteriorati (buche). Programmati interventi di riasfalto con un investimento durante il corso del 2018 di 660mila euro: le prime vie interessate dai mesi di marzo e aprile saranno via Perpignan, Viale Primo Maggio, via Sassari, via Canepa, via Garibaldi e il completamento di Viale Europa. In questi giorni operai a lavoro su via Sassari, Via De Gasperi e Vittorio Emanuele, per poi spostarsi nelle giornate di lunedì 12 febbraio e martedì 13, tempo permettendo, nelle vie Galilei, Castelsardo, Delle Baleari, Viale Europa e Don Minzoni. Tutte le opere di riqualificazione delle strade in programma per i prossimi mesi si aggiungono agli interventi realizzati nel 2017 che hanno avviato un importante piano di ammodernamento che ha interessato tutti i quartieri cittadini. E' in questo ambito che prosegue nel mese di marzo anche il Progetto-Alghero siglato con Abbanoa, che prevede la riqualificazione delle reti idriche e fognarie in molte zone della città. Tra gli altri, previsti interventi in via Spano, via Mazzini, via Satta, via Giovanni XXIII e via Cagliari: in questo caso le sostituzioni delle condotte anticipano la riasfaltatura dei tratti interessati dai lavori.