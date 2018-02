Anche a Sassari i mercati di Campagna Amica in maschera

Mercati di Campagna Amica in maschera nel fine settimana, dove fare la spesa acquistando prodotti di stagione e direttamente dal produttore, può essere il modo per vivere a pieno e in allegria il periodo più pazzo dell’anno. Appuntamenti in tutte le principali città della Sardegna nelle consuete giornate dedicate ai mercati gialli. Così, dopo Oristano, che ha festeggiato il giovedì grasso nel mercato di san Martino coinvolgendo le scolaresche che hanno sfilato con le maschere tradizionali oltre a un organettista e fisarmonicista che hanno dato il via a balli folcloristici e la degustazione di dolci preparati da un agriturismo, domani, sabato, sarà la volta di Sassari e Nuoro.



A Sassari due punti saranno a disposizione dei consumatori: uno sarà l’Emiciclo Garibaldi dove ogni settimana si tiene il mercato di Campagna Amica, l’altro, sarà invece il mercato coperto che si tiene nella galleria del centro commerciale Luna e Sole. In entrambi i mercati i produttori saranno in maschera e verranno coinvolti gli studenti delle scuola elementare di via Togliatti e della scuola media P. Tola in una allegra e colorata sfilata. Per i clienti anche la degustazione delle frittelle preparate dagli agriturismo locali.



Questa sera secondo appuntamento dei Tesori del territorio con Percorsi di Campagna Amica (iniziativa a sostegno di Nuoro capitale della Cultura 2020), in cui ci sarà l’esposizione dei prodotti agroalimentari ed artigianali di Dorgali che saranno accompagnati dai canti e dalla musica di tenores, cori e altri artisti locali.



Domani mattina, sabato, invece il tradizionale appuntamento con il mercato di Campagna Amica sarà animato dai produttori in maschera. Inoltre in collaborazione con il laboratorio L’Elisir Dolce Salato (accreditato Campagna Amica nel piatto) ci sarà la possibilità di degustare e acquistare zeppole e frittelle.