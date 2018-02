Bellezze mozzafiato posano sul terrazzo di Palazzo Ducale a Sassari

di SSN

Bellezze mozzafiato, colori sgargianti, eleganza, fierezza, arte e tradizione si materializzano nel terrazzo più alto di Palazzo Ducale, sullo sfondo suggestivo del duomo e del cuore della città. Sui tetti del centro storico di Sassari spuntano cinque avvenenti modelle per una singolare passerella con alcuni tra i più rappresentativi costumi femminili dell’isola, quelli di Ittiri, Osilo, Sennori, Ploaghe e Tissi. Parte così il lancio della nuova campagna pubblicitaria per la terza edizione di una fiera sarda.



Uno spot sensazionale, con uno shooting fotografico a cura del maestro Alessandro Cara, make up e acconciature di Rita e Gianluca Gaias, in una location altamente simbolica per il territorio, un edificio storico realizzato dal Duca dell’Asinara e ora sede del Comune di Sassari.

A prestare il volto per la campagna pubblicitaria sono modelle di Sassari e Cagliari ben note nel mondo delle passerelle. Le splendide Roberta Campus, Marta Delogu, Jessica Cardinali, Vanessa Burrui e Ilaria Loriga, quest’ultima miss Sassari 2017.