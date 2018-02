Grande festa per il Carnevale sennorese

di SSN

Cinquemila persone si sono riversate per strada ieri a Sennori per assistere alla sfilata dei carri allegorici e festeggiare con musica, balli e frittelle il Carnevale Sennorese, organizzato dal Comune di Sennori e dalla Proloco. La sfilata dei carri, partita nel pomeriggio dal campo sportivo Basilio Canu, ha attraversato via San Giovanni, via Principe Umberto, via Italia e via Vittorio Emanuele e via Roma, per fermarsi ai giardini pubblici dove la festa ha offerto musica e frittelle.



Il corteo ha percorso le strade del paese con in testa la banda musicale Città di Sennori, seguita dai giocolieri e mangiafuoco sui trampoli, Matteo Ruzzu, Jada Deroma, Camilla Piredda. A seguire il gruppo delle ballerine brasiliane e il carro delle Pro Loco (cuochi e alimenti) la parata delle Geishe, la parata dei contadini del Vietnam, le streghe del coro delle voci bianche, il carro dei messicani, quello dei cowboy e cowgirl, la parata delle favole e cartoni animati, il carro dello scuolabus di Sennori. «Siamo molto soddisfatti della riuscita della manifestazione, aver visto tanta gente partecipare ci ha ripagato per gli sforzi fatti e ci dato conferma del voler fare del carnevale la nostra manifestazione di punta, pensando di portare questa manifestazione anche in estate con una sfilata estiva.



Ora ci prepariamo alla sfilata di conclusiva di martedì», commenta il presidente della Pro loco, Riccardo Sara. «La grande partecipazione di visitatori alla prima sfilata conferma l’interesse che il Carnevale sennorese suscita anche nei centri limitrofi», commentano il sindaco, Nicola Sassu, e la consigliera delegata alla Cultura, Elena Cornalis, «Grande merito va alla Pro loco che ha saputo organizzare una manifestazione praticamente perfetta, coinvolgendo bambini e adulti».