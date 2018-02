La Torres non lascia scampo al Taloro

di SSN

La Torres non ha pietà del Taloro Gavoi al "Vanni Sanna" e vince con un secco quanto eloquente 6-0 nel campionato di Eccellenza.

La partenza è buona per i sassaresi che vanno in vantaggio con Chelo al 5' e raddoppiano con Diouf al 30'.

Nella ripresa i sassaresi spingono sull'acceleratore e ne fanno altri quattro con Chessa, Piga, Ruggiu e Sarritzu. Per una vittoria che rilancia le azioni sassaresi in ottica playoff.