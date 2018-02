Oggi a Sassari l'Open day epilessia 2018

Il Centro per la diagnosi e cura dell'epilessia in età evolutiva della Neuropsichiatria dell'Aou di Sassari si aprirà al pubblico, con prime visite gratuite su prenotazione (079.22.93.22) e registrazioni video elettroencefalografiche. Sassari intanto già da ieri, con l'organizzazione dell'Aou di Sassari e la collaborazione del Comune e della Provincia, ha aderito simbolicamente alla giornata mondiale. Sino al 12 febbraio, infatti, il palazzo della Provincia in piazza d'Italia sarà illuminato di viola, colore simbolo della giornata.



In Italia la ricorrenza è organizzata dalla Lice, la Lega italiana contro le epilessie, che ha coinvolto le strutture specializzate in questa patologia con numerose manifestazioni come open day delle strutture sanitarie, concerti, convegni, proiezioni di docu-film, conferenze, incontri-dibattiti e laboratori artistici. La Lice, inoltre, per l'occasione ha attivato il “telefono viola”: i cittadini che volessero ricevere informazioni sulla patologia, il 12 febbraio potranno chiamare gratuitamente il numero 800.595.496, dalle 10 alle 17.



Le epilessie colpiscono tutte le età della vita ma i maggiori picchi di incidenza si hanno nei bambini e negli anziani. Nei Paesi in via di sviluppo l’incidenza dell’epilessia è verosimilmente maggiore, anche se non vi sono dati epidemiologici sicuri. In Sardegna sono circa 10mila le persone affette da epilessia e oltre 5mila sono i pazienti che ne soffrono in età evolutiva. Si tratta di numeri che rendono questa patologia seconda soltanto alla cefalea. A Sassari vengono seguiti circa 2mila pazienti e si registrano due nuove diagnosi a settimana.