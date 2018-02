Gestione unitaria degli aeroporti, Attilio Dedoni: "No alla privatizzazione strisciante"

Il consigliere Attilio Dedoni interviene sulla volontà regionale di creare una cabina di regia unica per la gestione degli aeroporti. Riportiamo il suo intervento stampa.





“Parte nel peggior modo possibile il progetto della Regione per la

creazione di una ‘cabina di regia’ che coordini la gestione degli

aeroporti sardi. Innanzi tutto perché si insiste nell’operare una

distinzione tra scali di serie A, coinvolti nel progetto, e di serie B,

che invece restano esclusi, e poi perché, stando alle prime

indiscrezioni, l’operazione nasconderebbe l’intenzione di creare una

sorta di monopolio privato nella gestione del traffico aereo isolano”,

dichiara il capogruppo dei Riformatori Sardi per l’Europa in Consiglio

regionale, Attilio Dedoni.

“Ostinarsi nel voler escludere gli aeroporti di Oristano e

Tortolì dalla gestione unitaria fa sì che il progetto nasca monco,

incapace di creare un’offerta completa e differenziata che coinvolga

tutti i territori della Sardegna, in particolare nell’attrazione dei

flussi turistici”, sottolinea Dedoni. “Ma ciò che più preoccupa è

l’auspicio che il fondo F2i, dopo aver rilevato la società di gestione

dello scalo di Alghero, voglia investire nella holding che la Regione si

appresta a costituire. Si tratterebbe, in questo caso, di una

privatizzazione strisciante del nostro sistema aeroportuale, attuata

senza alcuna forma di trasparenza, senza una selezione pubblica, che

avrebbe quale unico beneficiario quella ‘zona grigia’ che lega gli

ambienti finanziari a quelli politici targati centrosinistra, come

dimostra la presenza della Fondazione di Sardegna nel management del

fondo di investimento. Dopo aver già tentato di mettere le mani sui

singoli aeroporti, riuscendoci solo con Fertilia, F2i si ritroverebbe

così, grazie ai buoni auspici di una Giunta regionale totalmente

asservita ai voleri dei massimi vertici del Partito Democratico, a

portare a termine il suo progetto di assumere il controllo totale dei

collegamenti aerei da e per la Sardegna, non certo nell’interesse dei

sardi ma di quello di chi mira a lucrare mantenendo la nostra Isola in

una condizione di sudditanza economica e politica”.

“A questo punto è più che mai necessario che il Consiglio

regionale non si lasci scavalcare dall’esecutivo e intervenga per

bloccare un simile progetto, ristabilendo una gestione corretta e

trasparente della cosa pubblica”, conclude il capogruppo. “Si deve

mettere subito in discussione la proposta di legge, di cui sono il primo

firmatario, per la gestione unitaria dei cinque aeroporti isolani, in

modo tale da portare alla luce del sole un’operazione che, fintanto che

si continua a svolgere sottotraccia e al riparo da sguardi indiscreti,

rischia di arrecare un gravissimo danno ai sardi, al loro diritto alla

mobilità e alle prospettive di sviluppo della regione”