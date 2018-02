Il CUS chiama a raccolta gli studenti di Università di Sassari, Accademia e Conservatorio per i Cnu

Il Cus Sassari del presidente Nicola Giordanelli si prepara alla sfida dei CNU, gli attesissimi Campionati Nazionali Universitari. L’invito del Centro Sportivo Universitario sassarese è aperto a tutti gli studenti dell’Università di Sassari. Ma non solo: anche a quelli iscritti all’Accademia delle Belle Arti e del Conservatorio di Musica. Un invito chiaro alla pratica sportiva. Ma ancora più forte e evocativo. Perché in ballo ci sono i Campionati Nazionali Universitari, uno degli appuntamenti più importanti a livello accademico/sportivo dell’intero anno. CNU di calcio, di rugby e individuali per cui sarà necessario approntare squadre e selezioni valide e competitive per regalare all’Ateneo sassarese una degna rappresentanza da inviare a Campobasso in occasione delle fasi finali dei CNU.



«Ci troviamo ancora una volta davanti ad una sfida affascinante, che ci riempie d'orgoglio e ci diverte, nel pieno spirito del Cus Sassari. Siamo orgogliosi di partecipare, vogliamo divertirci ma chiaramente vogliamo anche provare a fare il massimo per regalarci qualche soddisfazione – afferma il presidente Nicola Giordanelli -. L'invito è aperto a tutti gli studenti che sanno giocare a calcio, a rugby o ad uno degli sport oggetto dei CNU individuali: più siamo, più ci divertiamo. Invito i ragazzi a partecipare alle selezioni che spero possano regalarci un gruppo forte e affiatato da lanciare allo sportivo assalto dei titoli italiano».



Campionati Nazionali Universitari di calcio. Sono già stati pubblicati i calendari per le fasi preliminari dei Cnu di calcio 2018: gli universitari turritani sfideranno i colleghi dell’Università del Molise rappresentati dal Cus Campobasso, società che quest’anno organizzerà anche la fase finale della manifestazione calcistica. Il match di andata si disputerà il prossimo 7 marzo nel capoluogo molisano, mentre il ritorno è in programma il 4 aprile sul campo di San Giovanni, a Sassari. Per il 2018 a guidare la squadra nella scalata al vertice nazionale sarà Fabio Cossu, cui il progetto è stato affidato dopo anni di ottimi risultati conseguiti da Andrea Marras, tecnico che proprio a Campobasso nel 2010 ha conquistato il titolo nazionale e che comunque continuerà a far parte dello staff tecnico della squadra.



Campionati Nazionali Universitari di rugby A7. Anche in questo caso sono già noti i calendari delle fasi preliminari della prestigiosa competizione che per il 2018 vedrà gli universitari del Cus Sassari inseriti nel raggruppamento di Perugia - data di svolgimento da fissare per il 4 o l’11 di aprile - assieme ai colleghi del Cus Perugia, del Cus Firenze e del Cus Pisa. Al timone della squadra sassarese è stato Matteo Toniolo, che ha guidato il Centro Sportivo Universitario sassarese nelle ultime due partecipazioni ai Cnu di Bologna e Milano.



Campionati Nazionali Universitari Individuali. Evento indetto dal Centro Universitario Sportivo Italiano (Cusi) e organizzati con la collaborazione dei Centri Universitari Sportivi (Cus) e delle Federazioni Sportive Nazionali (Fsn). Le fasi finali dei Campionati Nazionali Universitari individuali 2018 sono in programma in maggio a Campobasso - ancora da definire le date definitive della manifestazione -, gli atleti in gara dovranno confrontarsi nelle varie gare di atletica leggera, canoa, kayak, canottaggio, golf, judo, karate, pugilato, scherma, taekwondo, tennis, tennistavolo e tiro a segno. Per presentare una candidatura alla partecipazione in riferimento ad una determinata disciplina gli studenti dovranno compilare e inviare il modulo scaricabile sul sito www.cussassari.it o via all’indirizzo cus@uniss.it o consegnandolo a mano presso gli sportelli della segreteria generale o della segreteria studenti. La Commissione tecnica del Cus Sassari valuterà ogni singola candidatura in base ai risultati sportivi conseguiti e alle risorse disponibili.



Attività e partecipazione ai Campionati sono riservate agli studenti iscritti a un corso di studi dell’Università di Sassari - laurea triennale, magistrale, laurea a ciclo unico, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master I e II livello - comprese le sedi gemmate di Olbia, Nuoro e Oristano. Potranno partecipare inoltre gli iscritti al Conservatorio e all’Accademia di Belle Arti di Sassari. Tutti gli atleti dovranno essere nati tra il 1990 e il 2000.