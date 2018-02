Impresa del Latte Dolce Sassari sul campo dell'Ostiamare

Una partita equilibrata ma i sassaresi ocn una buona prestazione sono riusciti a portare a casa una vittoria in terra laziale. Va in vantaggio nel primo tempo il Latte Dolce con un gol di Palmas al 6 minuto. Gran lavoro della difesa sassarese, coriacea e combattiva su ogni pallone che fa da scudo al vantaggio raggiunto. Durante la ripresa il Latte Dolce subisce il recupero dei locali con il gol di Piro al sesto minuto; la palla del pareggio pesa sui sassaresi che non abbassano la guardia ma, al contrario, raddoppiano con Usai al 39'. Un gol che regala il sapore della vittoria. Nemmeno il tempo di gustarla che dopo qualche minuto un cross beffardo girato dal vento lascia spiazzato Garau e i capitolini pareggiano con Calveri al 39'. Quando la partita sembrava ormai volgere al termine, ecco la formula magica di Bianchi che al 49' trova la stoccata finale regalando un meritato 3 a 2 per il Latte Dolce che torna a casa con una vittoria importantissima.