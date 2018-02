Alghero. Gestione del verde pubblico ed interventi di bonifica e riqualificazione

Riportiamo una nota stampa del comune di Alghero in merito alla gestione del verde pubblico



"Continua il buon lavoro sulla gestione del verde ad Alghero. Con impegno e dedizione gli operai sono a lavoro nelle ultime settimane in diversi ambiti urbani. Dalla gestione dei prati e dei parchi, alla potatura delle alberate e delle palme, si lavora per tenere ordinata e pulita la città in attesa della prossima Primavera. Una squadra è attualmente impegnata all'ingresso della città in via Vittorio Emanuele, un'altra in via Napoli nel quartiere della Pietraia. Progressivamente gli interventi di potatura riguarderanno gli altri quartieri della città, ad iniziare da via Grazia Deledda. Parallelamente prosegue lo straordinario lavoro effettuato sulla pineta di Maria Pia, che ha consentito di riqualificare completamente l'ultimo tratto pinetato fronte mare: Una squadra è impegnata da diversi mesi nel grande polmone verde della città, dove la professionalità in campo ha ridato nuova luce ad una area di particolare interesse ambientale."