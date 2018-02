Sassari. Koinè presenta un libro di sport e storia"Filo di lana, era il tempo della nostra atletica"

Giovedì 15 febbraio la Libreria Koinè di Sassari ospita la presentazione del volume "Filo di lana... era il tempo della nostra atletica, curato da Aldo Medea. Intervengono con l'autore Francesco Nurra, Angelo Cherchi e Gianfranco Dotta. Modera l'incontro Gianluca Zuddas. E' un'opera letteraria dedicata al "mondo dell'atletica" vista sotto il profilo narrativo. Il volume offre uno spaccato dell'attività sportiva in Sardegna, in particolare nel periodo che va dal 1960 al 1980 e che osserva il prepotente ingresso della ricerca scientifica nell'atletica leggera mondiale, e dei riflessi che tale ricerca ha determinato anche a

livello regionale sardo. L'opera rappresenta la prima espressione letteraria dedicata alla Regina dei Giochi vista non solo in una chiave scientifica e tecnica,

ma anche sotto un profilo antropologico e sociale