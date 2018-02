Bando di gara per l'affidamento dei servizi cimiteriali del camposanto di Alghero

L’appalto ha per oggetto le prestazioni ed i lavori connessi allo svolgimento delle operazioni di necroforo e dei servizi cimiteriali, sepoltura a mezzo inumazione o tumulazione, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, custodia e sorveglianza, pulizia e decoro, raccolta, stoccaggio di rifiuti. Previste inoltre le prestazioni relative alla manutenzione ordinaria, manutenzione del verde, forniture e quanto altro necessario per mantenere il cimitero in condizioni ottimali di conservazione e decoro. L'appalto prevede, nel primo anno di gestione, l'informatizzazione completa dei registri cimiteriali e l'aggiornamento gestionale dei software. Un'innovazione non più rimandabile, che permetterà il disbrigo delle pratiche con maggiore accuratezza, precisione e celerità.



La scelta dell'Amministrazione, impegnata fin dal primo momento nel reperimento delle somme per la riqualificazione della struttura e l'ampliamento degli spazi di tumulazione, tende ad individuare una ditta specializzata a cui affidare i servizi, ai fini di una la corretta gestione e fruizione del cimitero, inclusi i servizi di custodia, vigilanza, pulizia e decoro, stoccaggio rifiuti: tutte opere oggi in capo alla società Alghero In House Srl. Continua intanto la programmazione degli investimenti per l'ammodernamento strutturale del cimitero: attraverso un ulteriore bando si procederà alla ricerca di manifestazioni di interesse da parte di imprese specializzate nella realizzazione e gestione di impianti finalizzati alla cremazione delle salme. Tutte le informazioni e i documenti sul bando per la "Gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Alghero" sono reperibili sul portale della Centrale Unica di Committenza ( sezione “bandi di gara” http://88.58.112.247:8080/PortaleAppalti/it/homepage.wp ) alla quale si accede dal sito istituzionale del Comune di Alghero. Il termine di presentazione delle offerte è fissato per il giorno 15/03/2018 entro le ore 13.00 e il giorno di espletamento della gara è fissato per il giorno 20/03/2018 alle ore 10.00.