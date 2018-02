Sassari, presentato questa mattina il report dell'attività della Polizia Locale

La Polizia locale del Comune di Sassari è ancora più presente nel territorio e ha potenziato la propria attività su diversi fronti, dai controlli sulle strade a quelli dei nuclei di polizia edilizia, ambientale e commerciale. Sono solo alcuni degli aspetti emersi dal report annuale presentato stamattina al Comando in via Carlo Felice che fotografa l'attività del Corpo nel 2017. 34 slide che racchiudono i numeri di un anno intenso, durante il quale la Polizia locale è stata impegnata in operazioni di controllo, prevenzione e repressione degli illeciti per aumentare la sicurezza dei cittadini e cittadine e la sua percezione. All'incontro con la stampa erano presenti il sindaco Nicola Sanna, l'assessore alla Polizia municipale Antonio Piu e il comandante Gianni Serra.



Gli investimenti compiuti dall'Amministrazione comunale hanno permesso un incremento del personale, sia stagionale sia a tempo indeterminato, e delle attrezzature, con un potenziamento del parco mezzi e l'introduzione per la prima volta di biciclette elettriche per una presenza più capillare e agile anche nei vicoli del centro.



I controlli compiuti sulle violazioni al codice della strada, prevalentemente per divieti di fermata e soste sui marciapiedi, hanno portato a un aumento delle sanzioni di quasi il 13 per cento rispetto al 2016, con 1.151.656 euro già incassati. Parte di questi fondi saranno investiti per incrementare ulteriormente le forze in campo.



Crescono anche gli incidenti stradali rilevati, che passano da 402 nel 2016 a 429 nel 2017. In particolare gli incidenti mortali totali passano da 6 nel 2016 (due dei quali rilevati dalla Polizia locale) a 7 nel 2017 (quattro rilevati dalla Polizia locale). I sinistri sono avvenuti soprattutto nella zona industriale di Predda Niedda, tra mezzogiorno e le 18 e hanno coinvolto prevalentemente persone tra i 41 e i 60 anni.



In aumento anche le attività della polizia edilizia con 239 sopralluoghi nei cantieri e 52 persone denunciate.



Gli interventi in materia ambientale sono stati intensificati ulteriormente rispetto al 2016: nel 2017 sono stati emessi ben il 62 per cento di verbali in più; anche i sopralluoghi registrano un incremento del 28 per cento, raggiungendo quota 3468. Un dato interessante è l'aumento esponenziale degli esposti e delle richieste provenienti dai cittadini (173, il 70 per cento in più del 2016), sintomo di una crescente attenzione ai temi ambientali e al rispetto della città come bene comune. Gli agenti del nucleo di controllo ambientale sono stati impegnati, in particolare, in cinque operazioni (“I furbi nel sacco”, “Sempre vigili”, “Sempre più vigili”, “Tolleranza zero” e “Lotta all'inciviltà”) mirate prima di tutto alla sensibilizzazione e soltanto in seconda battuta alla repressione e sanzione di comportamenti illeciti, talvolta con conseguenze penali.



La cittadinanza da qualche anno può contare anche sulle stazioni mobili e i nuclei di prossimità che nel 2017 hanno compiuto 5497 interventi, il 33 per cento in più del 2016. Un servizio che aumenta la percezione di sicurezza e consente di poter contare sulla presenza degli agenti della polizia locale in tutto il territorio sassarese.



Il Comando ha organizzato anche numerose campagne educative di sicurezza stradale rivolte agli istituti scolastici. E proprio in tema di sicurezza stradale stamattina è stato presentato anche il video autoprodotto dal Corpo per sensibilizzare la popolazione ai pericoli che si corrono utilizzando i telefoni cellulari anche mentre si cammina per strada. L'essere concentrati soprattutto a chattare fa perdere la percezione di ciò che ci circonda e dei rischi. “Effetto zombie” è il titolo emblematico di questo video di circa tre minuti che mostra come aumenti anche il pericolo di venire investiti quando non si presta la dovuta attenzione ma si resta concentrati sullo schermo del telefonino.