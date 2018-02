Sassari, approvata graduatoria per contributi alle società sportive per l’acquisto di defibrillatori

Sono 184 le società sportive sarde assegnatarie del contributo per l’acquisto di un defibrillatore semiautomatico esterno (DAE). Nei giorni scorsi l’ATS - ASSL Sassari ha pubblicato la determina di aggiudicazione del contributo che si rivolge sia alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche sia ai proprietari e ai gestori di impianti sportivi. Il contributo consentirà di adeguarsi ai parametri imposti dal decreto del Ministero della Salute che pone in capo alle società sportive l'obbligo di dotarsi di un defibrillatore.



Contestualmente alla graduatoria finale dei 184 soggetti risultati idonei al contributo, l’ATS - ASSL Sassari ha pubblicato un secondo elenco composto da 58 società e associazioni sportive che per ottenere il contributo dovranno integrare la documentazione già depositata. Gli interessati hanno 15 giorni di tempo, dalla data della pubblicazione della determina, per colmare le lacune.



Al bando per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto dei defibrillatori hanno partecipato 249 società sarde: 45 domande sono pervenute dal territorio di competenza dell’ASSL di Sassari; 16 da quello della ASSL di Olbia; 22 dal nuorese; 7 dal territorio di Lanusei; 19 dall’oristanese; 11 da Sanluri; 16 da Carbonia; 113 dal territorio di competenza dell’ASSL di Cagliari.



Il finanziamento erogato a vantaggio delle 184 società sportive sarde è pari a 101.200,00 euro a fronte dei 400.000,00 euro individuati dalla Regione Sardegna nella legge di stabilità 2016. Per tanto l’ATS Sardegna e l’assessorato regionale alla Sanità stanno valutando, con le residue risorse disponibili, le modalità per la pubblicazione di un nuovo bando al fine di promuovere e garantire la tutela della salute in ambito sportivo.



A seguito dell’introduzione del decreto da parte del Ministero della Salute, l’AREUS con l’ATS proseguono nell’organizzazione di corsi di formazione a vantaggio delle società sportive per il corretto utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE). Corsi che erano stati precedentemente attivati dalle centrali operative del 118.