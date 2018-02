Rap esplosivo made in Alghero. Baba Aka Killa gira il suo video "Testa giù" ed è già boom di ascolti

Se c'è un modo per contestualizzare, rappando, la giungla del mondo oggi, Andrea Casula, in arte Baba Aka Killa, lo ha trovato. Il 33enne algherese reduce dalla recente esperienza a Italia's got Talent, esplode come una bomba nel suo nuovo video clip, girato in uno dei luoghi più amati della città di Alghero, uscito circa due settimane fa sui media e sul canale youtube del rapper. "Testa giù", il titolo del brano che Baba Aka Killa ha sparato in faccia ai suoi fan, è un inno velato ai valori perduti. Perchè, come dice lui a fare i leoni senza attributi è molto facile nella giungla della vita, ma poi, bisogna vivere a "testa china"senza chiedere niente a nessuno. Nel video clip, il rap musicale e facilmente orecchiabile racconta anche un po di lui, mai marchettaro, ma guida della sua metrica, tra verità e certezze, quelle che nessuno può toglierci. Sole e note, due elementi naturali che combinati nel rap di Andrea Casula diventano scintille. "C'è chi parla dell'America e non è mai uscito di casa", un invito forse ad essere e non apparire, a dire le cose che si sanno e mai inventare.Un rap sano, di quelli che non vogliono censura e parlano del mondo, per come realmente è. Andrea Casula era solo un timido 14nenne quando ha iniziato a raccontarsi col rap. La passione di questo stile musicale lo ha travolto ed appassionato a tal punto da dedicare il suo tempo interamente alla musica. Da stimolo di vita alle prime serate sul palco, il passo è stato brevissimo. Sono arrivati i primi mixtape e le prime apparizioni pubbliche in tantissimi palchi e piazze isolane. Il rap harcore si trasforma con lui, e cresce avvicinandosi al pop. Una crescita artistica naturale che ha maturato in pochi anni, proponendo un rap reggae nuovo, positivo, educativo. Questo testo, socialmente impegnato, stringe il cerchio su ciò che conta veramente. E il viaggio, quello della vita, a cui nessuno è preparato, è giusto che sia affrontato con coraggio, nella giungla li fuori. "Preparati a questo viaggio, senza ritorno, abbi coraggio..."Link al video clip https://www.youtube.com/watch?v=n9EQeX7z6E0&feature=youtu.be