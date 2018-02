Sassari. Tre cartoline filateliche dedicate agli innamorati

Poste Italiane anche quest’anno celebra San Valentino con tre speciali cartoline filateliche, che mercoledì 14 febbraio saranno disponibili, singolarmente o in kit speciali, nei 13 sportelli filatelici della Sardegna. A Cagliari negli uffici postali di via piazza del Carmine e via San Benedetto; a Sassari, nell’ufficio postale di via Brigata Sassari , e negli uffici postali di Alghero (via Carducci), Arzachena (viale Costa Smeralda), Guspini (via Torino), Iglesias (corso Colombo), Macomer (via Gramsci), Nuoro (piazza Crispi), Olbia (via Acquedotto), Oristano (via Marino IV), Quartu Sant’Elena (via Verdi) e Selargius Su Planu (via Boiardo). Nell’era digitale e dei social network, Poste Italiane riscopre il gusto e l’emozione della scrittura con una iniziativa, rivolta soprattutto alle giovani generazioni, capace di valorizzare la parola scritta, che varca i limiti dello spazio e del tempo rimanendo intatta nel cassetto dei ricordi.