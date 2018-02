Igiene urbana sassarese, il M5S: "Servizio poco efficiente"

Riportiamo la nota stampa a firma di Desirè Manca, portavoce del Movimento Cinque Stelle in Consiglio comunale di Sassari in materia di igiene urbana, contenente la replica all'assessore all'ambiente Pinna:



"Il tema è quello della raccolta rifiuti in città, dell’appalto di igiene urbana sottoscritto dall’Amministrazione comunale di Sassari e dell’efficienza del sopra citato servizio a carico dei cittadini. Più volte la portavoce in Consiglio comunale del Movimento Cinque Stelle ha sottoposto l’argomento all’attenzione dell’aula, l’ultima lo scorso 8 febbraio. La replica in tal senso, arrivata a mezzo stampa da parte dell’assessore comunale al’Ambiente Fabio Pinna “mi lascia del tutto incredula. Il mio non era certo un attacco contro la ditta Ambiente Italia, che gestisce l’appalto. La mia era bensì una lecita e condivisa richiesta di attenzione e verifica su un servizio importante destinato alla comunità e pagato dalla comunità”.



“Vorrei ricordare all’assessore che ormai quasi un anno fa gli è stata presentata apposita interrogazione riguardo le modalità operative dell’appaltante che si occupa di igiene urbana nella città di Sassari. Interrogazione avvalorata da firmati e video ancora a mia disposizone realizzati alle 5 del mattina in zona Carbonazzi nel coso delle operazioni di lavaggio dei cassonetti. Immagini che parlano chiaro e, nello specifico, denotano carenze nella pulizia dei cassonetti stessi. Nessuna illazione quindi, solo fatti, foto e immagini”.



Il riferimento all’interrogazione presentata torna d’obbligo: “Come mai l’assessore evita di discutere questa interrogazione in Consiglio comunale? Interrogazione protocollata nel giugno 2017 la cui discussione è fissata in Consiglio da ormai quasi due mesi e rimandata per indisponibilità dell’assessore - puntualizza Desirè Manca -. Le immagini parlano e testimoniano l’inefficienza di un sevizio pagato dai sassaresi che hanno il diritto di sapere come vengono spesi i loro soldi”.