A Latte Dolce l'acqua non è adatta al consumo

In alcune zone di Latte Dolce l'acqua non è adatta al consumo umano diretto come bevanda e per la preparazione degli alimenti. Può essere utilizzata per tutti gli usi igienici compresa l'igiene personale.



Il sindaco Nicola Sanna lo ha disposto con un'ordinanza a seguito dei controlli compiuti dal dipartimento di Prevenzione - servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione della Asl.



Dagli esami è emerso che l'acqua della condotta non è conforme ai parametri di ferro, alluminio e manganese e dunque è inadatta al consumo diretto. In particolare il divieto riguarda via Doninzetti, via Cedrino, via Fratelli Vivaldi, via Coghinas, via Flumendosa, via Tirso e via lago di Baratz.