Tra i 5 birrifici sardi al Beer Attraction di Rimini, anche uno di Sassari e di Uri

È un mercato sempre più in espansione quello delle specialità birrarie e delle birre artigianali, un settore che in Italia vale, nel suo complesso, tra craft e industrial beer, intorno ai 6 miliardi di euro, con un aumento dei microbirrifici, dai 113 del 2008 ai 718 del 2017.



A questo comparto in forte sviluppo, IEG (Italian Exhibition Group) alla Fiera di Rimini dedica due manifestazioni parallele da sabato 17 a martedì 20 febbraio.



Beer Attraction, giunto alla 4a edizione, è diventato in pochi anni l’appuntamento business di riferimento per il settore: in esposizione specialità birrarie italiane ed estere abbinate alle eccellenze alimentari grazie alla sezione speciale Food Attraction. Partner strategici della manifestazione sono UNIONBIRRAI e Fic- Federazione Italiana Cuochi. In visita tutti gli operatori del comparto foodservice, dai grossisti di birre e bevande, ai distributori food sino a tutte le tipologie di pubblici esercizi.



A fianco a Beer Attraction, l’edizione 2018 vede il debutto di BBTech Expo, la fiera dedicata alle tecnologie, attrezzature e accessori per la produzione e il confezionamento di birre e bevande. In esposizione le ultime innovazioni in termini di processing, packaging e fine linea.



Accanto alle 505 aziende espositrici, di cui 398 di Beer Attraction e 107 di BBTech Expo, le due manifestazioni saranno arricchite da uno straordinario palinsesto di eventi ed iniziative volti alla valorizzazione delle innovazioni, del business internazionale e della formazione.



Tra le imprese presenti anche 5 sarde: BIRRA MEZZAVIA - MEZZAVIA DI DEIANA MICHELE GIOVANNI E MELIS ALESSNDRO SNC, QUARTU SANT'ELENA;

IL BIRRIFICIO DI CAGLIARI SRL, CAGLIARI; LE SPRINGO DI GIACOMO GABRIELE SPINGOLA, CAGLIARI; DOLMEN, URI; P3 BREWING COMPANY - BIRRIFICIO P3 SRL SASSARI.