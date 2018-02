Workshop di FormAttori di Tribù:arriva a Sassari Francesco Burroni

Ultimo appuntamento con i workshop di FormAttori di Tribù: arriva a Sassari, il 24 e 25 Febbraio, Francesco Burroni con il suo seminario di Improvvisazione Teatrale. Un’esperienza aperta a attori, improvvisatori, creativi, appassionati e a tutti coloro che vogliano divertirsi con il gioco dell’improvvisazione teatrale, scoprendone trucchi e segreti!



Lo stage si pone come obiettivo fondamentale quello di mostrare agli allievi attori la possibilità di un uso della tecnica di improvvisazione teatrale concepita non come momento di studio per una migliore definizione del testo o del personaggio, ma come momento finale e immediato di rappresentazione. Nell’improvvisazione teatrale dal vivo, infatti, l’attore viene preparato a mettere in moto i propri meccanismi creativi contemporaneamente alla loro rappresentazione in pubblico. Vengono cioè saltati tutti i passaggi classici del teatro tradizionale: scrittura – regia – prove – rappresentazione, e l’attore diviene al tempo stesso attore/autore/regista di se stesso e del gruppo con il quale lavora.



Francesco Burroni, senese, si diploma presso la Scuola di Teatro diretta da Alessandra Galante Garrone. Ha lavorato e lavora a teatro, al cinema e in televisione (Ugo Chiti, Antonello Grimaldi, Carlo Vanzina, Marco Bellocchio sono solo alcuni dei registi con i quali ha lavorato). E’ stato colui che per primo in Italia, nel 1989, ha portato la disciplina dei Match di Improvvisazione Teatrale.

Il numero di posti è limitato: prenotazioni e informazioni al 3460975646 o all’indirizzo www.artstribu.it