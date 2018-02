CasaPound, presentazione dei candidati Farris e Todini

Grande partecipazione ieri alla conferenza stampa per la presentazione dei candidati di CasaPound, Andrea Farris e Luigi Todini: “La sala gremita è sintomo di un partito e in forte crescita, che si ha ritagliato un suo spazio all’interno della vita politica non solo della città, ma anche del Paese”. “Abbiamo voluto affrontare sia temi nazionali, come l’uscita dall’Euro e dall’Unione Europea, il blocco dell’immigrazione clandestina, il reddito di natalità e il mutuo sociale, che le nostre proposte a base regionale: il rilancio dell’agricoltura sarda, il potenziamento del settore turistico e la lotta contro lo spopolamento e la disoccupazione”.“Siamo soddisfatti – concludono i due candidati – della risposta che la cittadinanza ha dato alla conferenza, sintomo che il movimento è in crescita e che il suo apprezzamento è sempre più forte”.