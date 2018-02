Laboratorio di progettazione partecipata ict e digitalizzazione alla Camera di commercio di Sassari

Proseguono le attività della Camera di Commercio per lo sviluppo di un programma destinato all’economia digitale ed all’innovazione tecnologica. La Camera di Commercio di Sassari, nell'ambito delle attività istituzionali di animazione economica legate alla nascita dei Punti Impresa Digitali ed in stretta connessione con la Programmazione territoriale della Rete Metropolitana del Nord Ovest Sardegna organizza il secondo laboratorio di progettazione partecipata per definire idee di sviluppo di una rete di imprese ed istituzioni di supporto che punti sulle nuove tecnologie in programma giovedì 15 febbraio dalle ore 10 alle ore 18 nella sede dell'Ente in via Roma 74.



Si tratta di un’occasione importante per definire in maniera condivisa un programma di sviluppo per il comparto ICT sul territorio, per le imprese di altri comparti e le istituzioni interessate alla digitalizzazione nel campo, per esempio, di agricoltura e pesca, agroalimentare, beni culturali, turismo, edilizia, nautica, industria manifatturiera in generale interessata all’innovazione tecnologica. Con l’occasione avremo anche modo di raccogliere idee e suggerimenti per la nascita dei nuovi PID (Punti Impresa Digitali).



Per motivi logistici, la partecipazione è limitata ad un numero di 100 persone. Data la probabile elevata affluenza, è consigliabile prenotare il proprio posto nella pagina dedicata all’evento che troverete con una semplice ricerca sulla piattaforma Eventbrite. Per ricevere ulteriori informazioni è possibile inviare una mail cluster.digitali.cciaass@gmail.com o contattare direttamente il Servizio Promozione della Camera di Commercio al n. 079/2080286.