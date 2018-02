Incidente questa mattina al traghetto Sharden all'arrivo a Genova

Incidente questa mattina, fortunatamente senza feriti, per il traghetto Sharden della Tirrenia al suo arrivo a Genova: la nave era salpata il giorno prima da Porto Torres.

Per ragioni ancora da accertare, il mezzo della Tirrenia ha urtato la banchina Colombo del porto ligure durante le manovre di attracco.

Danni alla struttura portuale e anche al traghetto che è già stato portato in bacino per i lavori di riparazione.