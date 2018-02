Alghero. Fumata nera per la nomina del comandante dei Barracelli, è caos in consiglio comunale

Riportiamo la nota a firma dei portavoce del Movimento Cinque Stelle in Consiglio comunale di Alghero, Graziano Porcu e Roberto Ferrara, in riferimento alla nomina del comandante della compagnia barracellare:



"Nomina del comandante della compagnia barracellare di Alghero: un’Odissea senza fine oltre il limite del ridicolo. Ieri, in Consiglio comunale, era attesa la nomina ufficiale del nuovo comandante della compagnia barracellare. Per essere certi di avere il numero legale, è stata utilizzata addirittura la seconda convocazione. Più volte si è infatti palesato il fatto che il sindaco, il presidente del Consiglio comunale e qualche altro consigliere di maggioranza non volessero partecipare a tale votazione. Nulla di nuovo sotto il sole: anche stavolta la matassa non è stata sbrogliata, se non fosse che la questione, come la tela di Penelope, attende da tempo un esito e una soluzione”.



“I nostri dubbi sulla legittimità della votazione, per una serie di gravi vizi formali, sono stati espressi a inizio seduta durante le brevi segnalazioni - spiegano Graziano Porcu e Roberto Ferrara, portavoce in Consiglio comunale del Movimento Cinque Stelle -. Il colpo di teatro è avvenuto però subito dopo, quando il presidente del consiglio facente funzioni, Pais, scelto per anzianità tra i presenti in quanto mancavano il presidente Tedde e i suoi vice Salaris e Nasone, ha deciso di non porre in votazione la nomina del comandante della Compagnia barracellare per dubbi di legittimità. A quel punto i consiglieri di maggioranza e il sindaco, indignati, hanno abbandonato l’aula mandando deserta la seduta”.



“In pratica, in spregio alla collettività e al risparmio, sono state convocate due sedute del Consiglio in due giorni, ambedue andate deserte per assenza della maggioranza. Maggioranza bloccata su una vicenda paradossale e incapace di portare avanti i lavori nonostante le decine di punti da discutere e che attendono da ormai anni”.